United Airlines dépasse en partie les attentes au 3T grâce à la forte demande

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID MCNEW )

La compagnie aérienne américaine United Airlines a dépassé en partie le consensus des analystes au troisième trimestre, signalant une demande forte tandis que les surcapacités des compagnies aériennes ont commencé à se résorber.

Entre juillet et septembre, United a réalisé un chiffre d'affaires de 14,84 milliards de dollars (+2,5% sur un an) et un bénéfice net de 965 millions de dollars (-15,1%), sous l'effet en particulier d'une hausse des salaires (+10,4%) liée aux nouveaux accords sociaux.

Le consensus des analystes de FactSet tablait respectivement sur 14,77 milliards et 1,05 milliard.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 3,33 dollars, contre 3,65 dollars un an plus tôt. Les analystes attendaient 3,17 dollars.

"Comme prévu, les capacités inutiles ont disparu du secteur mi-août et nous avons constaté une nette inflexion dans l'évolution de notre activité, qui a propulsé United au-delà de nos espérances pour le troisième trimestre", a relevé Scott Kirby, patron de la compagnie, cité dans un communiqué, évoquant un "été 2024 prospère".

"La demande continue d'être forte pour les produits United", a relevé le groupe, saluant des "résultats financiers et opérationnels solides".

Il en a profité pour donner une prévision de bénéfice net par action hors éléments exceptionnels pour son quatrième trimestre, qui devrait se situer entre 2,50 et 3 dollars.

Avant la publication des résultats du troisième trimestre, le consensus prévoyait 2,76 dollars.

L'activité générée par les entreprises - voyages d'affaires - a augmenté de 13% sur un an en septembre tandis que, sur le trimestre, la classe premium a progressé de 5% et l'économie de 20% par rapport à la même période de 2023.

Fort de la situation favorable de l'entreprise, son conseil d'administration a décidé de reprendre le programme de rachat d'actions, suspendu depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.

Il a donné son feu vert pour une enveloppe de 1,5 milliard de dollars maximum, ce qui représente environ 7% de la capitalisation boursière de United à la clôture de lundi.

"Au cours des quatre dernières années, nous avons investi 22 milliards de dollars dans nos produits et près de 10 milliards dans nos équipes. Ces investissements nous ont permis de générer des bénéfices supérieurs et contribuent désormais à augmenter notre trésorerie", a commenté Michael Leskinen, directeur financier de la compagnie, cité dans le communiqué.

"Nous sommes donc en mesure d'ajouter un programme de rachat d'actions", a-t-il justifié.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines progressait de 0,14%.