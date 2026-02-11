Union/commerce-Pékin menace de viser les vins français

Pékin pourrait lancer des enquêtes sur les vins français ou imposer des "tarifs réciproques" sur des produits européens concernés si le gouvernement français pousse à l'instauration de droits de douane sur les biens chinois, a rapporté mercredi Yuyuan Tantian, un compte de médias sociaux affilié au radiodiffuseur public chinois CCTV.

Cette réaction fait suite à la publication lundi par le gouvernement français d'un rapport stratégique suggérant à l'Union européenne d'envisager un tarif inédit de 30% sur l'ensemble des biens chinois ou de déprécier l’euro jusqu'à 30%par rapport au yuan afin de contrer une forte augmentation des importations à bas prix.

(Shi Bu, Ethan Wang et Ryan Woo; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)