Union/commerce-Pékin menace de viser les vins français
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 11:39

Pékin pourrait lancer des enquêtes sur les vins français ou imposer des "tarifs réciproques" sur des produits européens concernés si le gouvernement français pousse à l'instauration de droits de douane sur les biens chinois, a rapporté mercredi Yuyuan Tantian, un compte de médias sociaux affilié au radiodiffuseur public chinois CCTV.

Cette réaction fait suite à la publication lundi par le gouvernement français d'un rapport stratégique suggérant à l'Union européenne d'envisager un tarif inédit de 30% sur l'ensemble des biens chinois ou de déprécier l’euro jusqu'à 30%par rapport au yuan afin de contrer une forte augmentation des importations à bas prix.

