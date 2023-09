Une usine Tesla en Turquie? Erdogan tente de convaincre Elon Musk

Les projets de "méga-usines" annoncés par le milliardaire attirent les convoitises.

Elon Musk et Racep Tayyip Erdogan, à New York, le 17 septembre 2023 ( TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / HANDOUT )

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté dimanche 17 septembre de convaincre Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, d'implanter une usine en Turquie.

"Le président Erdogan a appelé Tesla à établir sa 7e usine en Turquie", a indiqué lundi dans un communiqué la présidence turque, au lendemain d'une rencontre à New York entre le président turc et le fantasque entrepreneur américain, également patron de X (ex-Twitter).

Plusieurs grands constructeurs automobiles possèdent des usines d'assemblage en Turquie, parmi lesquels Toyota, Ford, Fiat et Renault, et des sous-traitants turcs fournissent déjà des composants à Tesla, selon la présidence turque

Résultats en hausse.

Le constructeur automobile turc Togg produit également depuis le printemps un SUV électrique.

Elon Musk a confirmé en mars le projet de construction d'une usine Tesla dans le nord du Mexique, près de Monterrey, en plus de ses deux usines américaines et de ses "méga-usines" en Allemagne et en Chine.

Le président français Emmanuel Macron cherche lui aussi à convaincre Elon Musk d'ouvrir une usine Tesla en France.

Le constructeur américain a dévoilé fin juillet des résultats en hausse, avec 466.140 véhicules livrés au deuxième trimestre, contre 254.695 un an plus tôt, sous l'effet de réductions de prix pratiquées depuis plusieurs mois.