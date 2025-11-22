 Aller au contenu principal
Une trentaine de civils ukrainiens libérés en Biélorussie
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 13:49

L'Ukraine a annoncé avoir accueilli ce samedi 31 civils libérés de prison en Biélorussie.

"Des femmes et des hommes détenus en Biélorussie et condamnés à diverses peines d'emprisonnement allant de deux à onze ans reviennent en Ukraine", écrit le comité de coordination des échanges de prisonniers de Kyiv sur la messagerie Telegram.

"Nous exprimons notre gratitude aux Etats-Unis d'Amérique et au président Donald Trump pour leur travail fructueux dans le retour des civils et des militaires ukrainiens de Biélorussie et la Russie", est-il également indiqué.

(Reportage Anastasiia Malenko; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
