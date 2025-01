Une société du cofondateur d'Alibaba rachète 12% de Golden Goose

Joe Tsai à New York, aux États-Unis, le 3 mai 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JP YIM )

Le fonds d'investissement hongkongais Blue Pool Capital, qui gère la fortune de Joe Tsai, cofondateur du géant chinois du e-commerce Alibaba, a acquis mardi une part de 12% dans le capital de Golden Goose, a annoncé le groupe de mode italien.

"La transaction a été négociée et convenue peu après la décision du groupe de reporter son introduction en Bourse prévue en juin 2024", indique Golden Goose dans un communiqué sans chiffrer le prix de l'opération.

Le fonds d'investissement britannique Permira, qui avait acquis en 2020 la majorité du capital de Golden Goose, continuera à détenir le contrôle de ce spécialiste de sneakers de luxe portés par des célébrités comme Taylor Swift et Gisele Bündchen.

Golden Goose comptait faire son entrée à la Bourse de Milan afin de lever environ 550 millions d'euros et visait une capitalisation allant de 1,69 milliard à 1,86 milliard d'euros.

Pour motiver son report, le groupe avait invoqué la "volatilité des marchés" dans le sillage des élections européennes.

La baisse de la demande pour les produits de luxe en Chine avait également commencé à peser sur les marchés.

"La grande expertise de Blue Pool dans les secteurs du sport, du divertissement et de la consommation, associée à sa profonde connaissance du marché de l'Asie-Pacifique," permettra d'accroître la présence de Golden Goose dans le monde, commente le groupe italien.

Oliver Weisberg, PDG de Blue Pool Capital, rejoindra le conseil d'administration de Golden Goose.

Golden Goose, dont les produits visent la "nouvelle génération de consommateurs de luxe", assure disposer "d'une communauté d'environ 2 million de personnes", les "Dreamers" (Rêveurs).

Connue pour ses sneakers au look usé qui se vendent à des centaines d'euros et sont faits à la main en Italie, Golden Goose produit aussi des vêtements, sacs et autres accessoires.

Fondé en 2000, le groupe est présent dans 80 pays en Asie-Pacifique, Europe, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Le nombre de boutiques a doublé depuis 2019, passant de 97 à plus de 200, un réseau qui s'ajoute à la distribution en ligne.