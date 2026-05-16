 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une rue nommée d’après Thierry Henry à New York ? Attention polémique en vue !
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 13:06

Une rue nommée d’après Thierry Henry à New York ? Attention polémique en vue !

Une rue nommée d’après Thierry Henry à New York ? Attention polémique en vue !

Pris la main dans le sac. En début de semaine, Radio Canada annonçait que des membres du conseil municipal de New York avaient proposé de renommer certaines artères de la Big Apple au nom de footballeurs célèbres afin de marquer le coup du Mondial qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Parmi les suggestions, les blases de Pelé et Thierry Henry sont rapidement ressortis. Les deux joueurs sont en effet associés à New York, le premier ayant évolué au défunt Cosmos entre 1975 et 1977. Quant au second, il a disputé 135 matchs et marqué 52 buts pour le compte du Red Bull , dont il a porté les couleurs pendant quatre saisons, de 2020 à 2014.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
    Lewandowski quitte le Barça après quatre saisons et trois titres
    information fournie par Reuters 16.05.2026 14:27 

    L'attaquant polonais ‌Robert Lewandowski a officialisé samedi son départ du ​FC Barcelone après quatre saisons au club catalan, et trois titres de champion d'Espagne. Selon les ​médias, le joueur âgé de 37 ans, ancien buteur du ​Borussia Dortmund et du ⁠Bayern ... Lire la suite

  • Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone
    Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone
    information fournie par So Foot 16.05.2026 14:13 

    Une (énorme) page se tourne. Ce samedi, Robert Lewandowski a annoncé qu’il quittera le FC Barcelone en fin de saison . L’attaquant polonais tout juste sacré champion d’Espagne aura encore deux occasions de se montrer sous le maillot blaugrana avant de filer vers ... Lire la suite

  • Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco
    Sébastien Pocognoli se verrait bien continuer avec l’AS Monaco
    information fournie par So Foot 16.05.2026 13:59 

    Avant de retourner à l’Union saint-gilloise en novembre prochain ? Peu avant le déplacement de l’AS Monaco sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche, avec une place en Ligue Europa dans le viseur, Sébastien Pocognoli s’est confié sur son avenir en conférence de ... Lire la suite

  • Le maire de Paris vole au secours de Kylian Mbappé
    Le maire de Paris vole au secours de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 16.05.2026 13:40 

    Avec des amis pareils… Alors qu’il ne vit pas forcément une bromance avec son entraîneur au Real Madrid, Kylian Mbappé doit aussi gérer une polémique politique tout en se préparant pour la prochaine Coupe du monde. Après avoir pris la parole dans le magazine étatsunien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank