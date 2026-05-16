Une rue nommée d’après Thierry Henry à New York ? Attention polémique en vue !

Pris la main dans le sac. En début de semaine, Radio Canada annonçait que des membres du conseil municipal de New York avaient proposé de renommer certaines artères de la Big Apple au nom de footballeurs célèbres afin de marquer le coup du Mondial qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Parmi les suggestions, les blases de Pelé et Thierry Henry sont rapidement ressortis. Les deux joueurs sont en effet associés à New York, le premier ayant évolué au défunt Cosmos entre 1975 et 1977. Quant au second, il a disputé 135 matchs et marqué 52 buts pour le compte du Red Bull , dont il a porté les couleurs pendant quatre saisons, de 2020 à 2014.…

JD pour SOFOOT.com