Une possible primaire de la droite au menu d'un conseil stratégique de LR mardi

Le président du parti Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, le 13 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'état-major des Républicains est convoqué mardi matin au siège du parti pour un conseil stratégique, où Bruno Retailleau entend ouvrir la discussion sur le choix du candidat pour 2027, et donc sur une possible primaire.

"Bruno Retailleau vous convie au prochain conseil stratégique qui se déroulera mardi 4 novembre": la convocation envoyée la semaine dernière ne mentionne pas d'ordre du jour.

Mais l'entourage du président de LR a déjà fait savoir, par voie de presse, qu'il y sera question du mode de désignation du champion de la droite à la prochaine élection présidentielle.

Primaire ou pas? Ouverte ou pas? La décision reviendra aux militants, selon les nouveaux statuts du parti validés en septembre. Un vote qui se fera sur la base d'une proposition du président du parti, suivie d'une consultation du bureau politique de LR - acquis à M. Retailleau depuis sa large victoire contre Laurent Wauquiez au printemps.

Ce conseil stratégique doit donc servir de premier tour de table, pour confronter des avis parfois divergents.

Laurent Wauquiez, patron des députés du parti, plaide ainsi pour une primaire ouverte large "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo", car "la droite est tellement morcelée qu'il ne voit pas d'autre solution pour atteindre le second tour" explique son entourage.

Le très libéral maire de Cannes, David Lisnard, qui défend un périmètre encore plus large allant "de l'UDI à Mme Knafo", se dit pour sa part "heureux" de débattre enfin de "la primaire dont il parle depuis plus de deux ans".

A l'inverse, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, échaudé par son échec à la précédente primaire de 2021, ne cache pas ses réticences.

"C'est le pire des systèmes... à l'exception de tous les autres", estime pour sa part le maire de Meaux, Jean-François Copé, lui-même favorable à une "primaire ouverte" de la droite et du centre.

Un membre de l'entourage de M. Retailleau le confiait aussi récemment: "On n'échappera pas à la primaire LR, mais ça n'épuise pas le sujet". Tout en espérant "qu'avant l'été on connaisse le candidat de la droite".