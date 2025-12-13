 Aller au contenu principal
Une patrouille Syrie-USA essuie des tirs, des victimes signalées
information fournie par Reuters 13/12/2025 à 14:57

Un convoi de forces militaires syriennes et de forces américaines de la coalition dirigée par les États-Unis qui combat l'État islamique a essuyé des tirs samedi lors d'une patrouille dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, ont déclaré à Reuters deux responsables locaux.

Ces responsables ont également fait état de victimes.

Le Pentagone n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

(Reportage de la rédaction en Syrie, version française Benjamin Mallet)

Proche orient
Syrie
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

