Une patrouille Syrie-USA essuie des tirs, des victimes signalées

Un convoi de forces militaires syriennes et de forces américaines de la coalition dirigée par les États-Unis qui combat l'État islamique a essuyé des tirs samedi lors d'une patrouille dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, ont déclaré à Reuters deux responsables locaux.

Ces responsables ont également fait état de victimes.

Le Pentagone n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

(Reportage de la rédaction en Syrie, version française Benjamin Mallet)