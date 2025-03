"Une guerre sociale contre nos acquis sociaux" : la gauche s'insurge contre les efforts budgétaires en direction de la défense et de l'armement

L'Europe s'apprête à attribuer "de l'argent sonnant et trébuchant pour les chars d'assaut alors qu'il en manque pour les hôpitaux", a dénoncé Manon Aubry.

Manon Aubry à Toulouse, le 1er juin 2024. ( AFP / ED JONES )

Insoumis et écologistes ont dénoncé vendredi 14 mars les hausses prévues des dépenses militaires françaises, dénonçant "une guerre sociale contre nos acquis sociaux"ou "encore plus d'austérité".

"La seule guerre qu'ils sont en train de préparer en réalité (...), c'est une guerre sociale, une guerre sociale contre nos acquis sociaux, contre notre modèle ", a déclaré sur RTL l'eurodéputée LFI Manon Aubry tandis que le président Emmanuel Macron a notamment refusé toute augmentation d'impôts pour augmenter le budget de la défense et pouvoir faire face à la menace russe et au désengagement américain.

"On ne peut pas se servir de ce contexte pour alimenter les craintes de la guerre , préparer les esprits à la guerre et demander des sacrifices sociaux comme jamais", a déclaré l'élue LFI au lendemain d'une réunion d'information des parlementaires sur l'Ukraine avec le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

"De l'argent sonnant et trébuchant pour les chars d'assaut"

"Sur la scène européenne, va être adoptée, sans vote du Parlement européen, de l'argent sonnant et trébuchant pour les chars d'assaut alors qu' il en manque pour les hôpitaux ", a-t-elle dénoncé, appelant à "une économie qui est fondée sur nos besoins, à la fois sur nos besoins en matière de défense, mais aussi nos besoins en matière sociale, nos besoins en matière écologique".

La patronne des Écologistes Marine Tondelier a elle aussi critiqué sur Public Sénat le discours du gouvernement sur le sujet. Si l'effort d'investissement doit se faire sans augmentation d'impôt, "ça veut dire qu'on va refaire encore plus d'austérité", ce qui va "comme d'habitude" toucher avant tout "les plus vulnérables", a tancé Marine Tondelier.

Le risque serait alors, selon elle, d'émousser le soutien des Français à l'Ukraine tandis qu'à l'inverse, "le sentiment de déclassement, on sait aussi qu'il nourrit les soutiens de Poutine en France".

"Quand on a des défis pareils, c'est la solidarité nationale qui doit jouer", considère la patronne des Écologistes, appelant à "augmenter les impôts" des plus riches et rappelant que l'impôt sur le revenu avait été créé en 1914 "pour financer la Première Guerre mondiale" .