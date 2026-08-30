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Une frappe israélienne à Gaza fait deux morts, dont un garçon de 3 ans - médecins
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 13:05
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Une frappe aérienne israélienne a tué dimanche deux Palestiniens, dont un enfant de trois ans, dans le centre de la bande de Gaza, ont indiqué les autorités sanitaires de l'enclave.

Selon les secouristes de Gaza, la frappe aérienne, survenue près d'une boulangerie à Deir Al Balah, a tué un homme, Hussam Nusair, et un garçon de trois ans, Tayyem Hamdan, et blessé plusieurs autres personnes.

L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé un militant du Hamas, sans donner plus de précisions.

Un cessez-le-feu conclu en octobre 2025, sous l'égide des Etats-Unis, est censé avoir mis fin aux combats dans l'enclave palestinienne, mais Israël y poursuit ses frappes, affirmant vouloir contrecarrer les attaques du Hamas et d'autres groupes de militants.

Le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu et de saper les efforts visant à mettre en œuvre un plan plus large du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, qui prévoit également le retrait israélien et le désarmement du Hamas.

Plus de 1.300 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, selon le décompte des autorités sanitaires de Gaza, tandis que l'armée israélienne fait état de la mort de quatre de ses soldats.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Steve Scheer à Jerusalem; version française Claude Chendjou)

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le télescope a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride * Le nouvel observatoire spatial ... Lire la suite

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