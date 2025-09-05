 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une Française est décédée dans l'accident de funiculaire à Lisbonne
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 09:13

Conséquences de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne

Conséquences de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne

Une Française est décédée dans l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Nous avons la confirmation du décès d’une de nos compatriotes dans le tragique accident", a écrit le ministre sur le réseau social X.

L'un des wagons jaune du funiculaire de Gloria, l'une des principales attractions touristiques de la capitale portugaise, s'est encastré dans un immeuble après son déraillement dans un virage en bas d'une pente abrupte.

Alors que le câble semble s'être rompu, la voiture qui descendait la pente de 265 mètres n'avait apparemment plus de frein.

L'accident a fait 16 morts et 22 blessés, selon le dernier bilan officiel.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

