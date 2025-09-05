Une Française est décédée dans l'accident de funiculaire à Lisbonne

Conséquences de l'accident du funiculaire Gloria à Lisbonne

Une Française est décédée dans l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Nous avons la confirmation du décès d’une de nos compatriotes dans le tragique accident", a écrit le ministre sur le réseau social X.

L'un des wagons jaune du funiculaire de Gloria, l'une des principales attractions touristiques de la capitale portugaise, s'est encastré dans un immeuble après son déraillement dans un virage en bas d'une pente abrupte.

Alors que le câble semble s'être rompu, la voiture qui descendait la pente de 265 mètres n'avait apparemment plus de frein.

L'accident a fait 16 morts et 22 blessés, selon le dernier bilan officiel.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)