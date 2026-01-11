 Aller au contenu principal
Une femme tuée lors d'un raid ukrainien en Russie, selon les autorités locales
information fournie par Reuters 11/01/2026 à 08:58

Une femme a été tuée et trois autres personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche par des tirs de drones ukrainiens à Voronej, dans le sud de la Russie, a déclaré le gouverneur régional.

Dans un message sur Telegram, Alexandre Goussev a affirmé que la ville avait subi "l'une des attaques de drones les plus intenses depuis le début de l'opération militaire spéciale", nom donné par Moscou à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par ses troupes en février 2022.

Selon lui, une vingtaine d'habitations ainsi qu'une école secondaire et plusieurs bâtiments administratifs ont été endommagés.

Voronej se situe à environ 470 km de Moscou et quelque 250 km de la frontière russo-ukrainienne.

(Rédigé par Lidia Kelly, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
