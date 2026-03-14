Une explosion endommage une école juive à Amsterdam, rapporte ANP

Une explosion a endommagé une école juive samedi matin à Amsterdam, ce que la maire de la ville a qualifié d'attaque délibérée contre la communauté juive, rapporte l'agence de presse néerlandaise ANP.
Cette explosion n'a provoqué que des dégâts limités, a dit la maire Femke Halsema à ANP.
(Bart Meijer, version française Bertrand Boucey)
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