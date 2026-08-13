Une explosion dans le port de Rotterdam fait un mort et plusieurs bléssés-police

(Actualisé avec détails)

Une explosion dans un entrepôt de produits pétroliers situé dans le port néerlandais de Rotterdam, dont la cause reste pour le moment inconnue, a fait un mort et plusieurs bléssés, a déclaré jeudi un porte-parole de la police locale, précisant que les circonstances de l'incident faisaient l'objet d'une enquête.

"Une explosion s'est produite sur la Moezelweg vers 11h30 (09h30 GMT). Nous enquêtons sur les circonstances", a indiqué la police de Rotterdam dans une publication sur X. "La scène de crime a été bouclée."

Un porte-parole de Gunvor, société spécialisée dans le négoce de matières premières énergétiques, a déclaré qu'un "incident" s'était produit lors de travaux de maintenance sur un réservoir de stockage

"Nous coopérons avec les autorités locales", a déclaré le porte-parole de Gunvor.

Le port de Rotterdam, le plus grand d'Europe, abrite notamment des raffineries de pétrole, des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que nombre d'installations pétrochimiques.

Shell SHEL.L , Exxon Mobil XOM.N et BP BP.L font partie des grands noms du secteur pétrolier présents dans le port.

Un porte-parole de la police a déclaré qu'aucun élément ne permettait dans l'immédiat de privilégier la piste d'un sabotage, tout en précisant que celle-ci faisait partie des hypothèses examinées.

Le porte-parole du port de Rotterdam a déclaré que l'explosion n'avait eu aucun impact sur le fonctionnement des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) du port.

Des médias locaux ont rapporté que plusieurs coupures de courant avaient affecté le port plus tôt jeudi. Les autorités locales chargées de la sécurité et la police cherchent encore à déterminer s'il existe un lien entre ces coupures et l'explosion.

Le port de Rotterdam a dit qu'il n'y avait pas de lien entre ces coupures de courant et l'explosion.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Etienne Breban et Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)