Une étude dévoile ce que les patients voient en mort imminente

Que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau quand nous mourons ? C'est à cette question que des chercheurs américains de l'université du Michigan ont tenté de répondre. Des voix, une lumière blanche, des flashs sur certains moments de sa vie… De nombreux récits de mort imminente ont été rapportés par des patients, mais sans confirmation scientifique. Les conclusions de l'étude américaine ont été publiées dans la revue The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Les chercheurs ont observé quatre patients décédés à la suite d'un arrêt cardiaque. Tous étaient plongés dans le coma, maintenus sous assistance respiratoire et ne répondaient pas. Chaque patient a été débranché de son respirateur artificiel et les activités cardiovasculaire et cérébrale ont alors été mesurées.

Quels ont été les résultats ? Un communiqué de l'étude rapporte que deux patients ont montré une augmentation de la fréquence cardiaque quand le respirateur artificiel a été débranché. Ils ont également eu une augmentation de l'activité des ondes gamma, ce qui est considéré comme l'activité cérébrale la plus rapide et associée à la conscience.

« L'activité a été détectée dans la zone dite chaude des corrélats neuronaux de la conscience dans le cerveau, la jonction entre les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux à l'arrière

