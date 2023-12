"Une crise politique majeure" : le RN appelle à "la dissolution" de l'Assemblée après l'échec du gouvernement sur la loi immigration

"La seule voie honorable quand on est confronté à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple", a tranché Jordan Bardella.

Jordan Bardella à Saint-Denis, le 17 novembre 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président du Rassemblement national (RN), a appelé mardi 12 décembre à "la dissolution de l'Assemblée nationale" au lendemain de l'échec du gouvernement sur son projet de loi immigration, "la seule voie honorable", selon lui.

"Face à cette crise politique majeure , il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple, qui est en démocratie le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale", a déclaré l'eurodéputé sur BFMTV-RMC .

Le texte sur lequel le gouvernement cherche depuis un an un compromis a été torpillé conjointement par les oppositions de droite et de gauche , dans une Assemblée où le gouvernement ne dispose depuis les législatives de l'an dernier que d'une majorité relative. Le projet de loi peut désormais être abandonné, repartir au Sénat - où il avait été largement durci par la majorité de droite - ou être discuté en urgence au sein d'une commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs.

"Le signe d'un pouvoir qui perd pied"

Pour Jordan Bardella, "c'est le signe d'un pouvoir qui perd pied , d'un pouvoir qui a perdu toute son autorité et qui ne contrôle plus rien dans notre société ".

"La seule voie honorable quand on est confronté à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple", a-t-il développé, jugeant à propos du camp présidentiel qu'"à force d'avoir érigé le 49.3 en méthode de gouvernement, ils ont oublié qu'ils étaient minoritaires".

"Je regrette que nous perdions du temps pour protéger les Français", qui "plébiscitent" ce projet, a pour sa part déclaré Gérald Darmanin lors d'un déplacement dans un commissariat de la région parisienne. "Quel que soit le chemin que nous emprunterons, je veux très rapidement pour les policiers, pour les magistrats, pour les préfets, des mesures de fermeté", a-t-il ajouté.