Une contre-proposition européenne au plan américain pour l'Ukraine

(Actualisé avec précisions)

Les Européens ont soumis une version amendée du plan de paix américain pour l'Ukraine qui accroît le quota des effectifs envisagés et un changement dans les concessions territoriales que devra faire Kyiv, selon un document consulté par Reuters dimanche.

Le document, préparé dans le cadre des négociations en cours à Genève, propose que les forces armées ukrainiennes soient limitées à 800.000 hommes "en temps de paix" au lieu du plafond de 600.000 hommes proposé dans le plan américain.

Le document précise également que "les négociations sur les échanges territoriaux commenceront à partir de la ligne de contact" au lieu de fixer à l'avance que certaines zones devront être reconnues comme "de facto russes", tel que le suggère le plan américain.

Cette contre-proposition a été rédigée par le groupe dit E3 comprenant la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, selon une source ayant eu accès au document.

Le document s'appuie sur la proposition américaine mais reprend chaque point en suggérant des suppressions ou des modifications.

Il suggère notamment que l'Ukraine reçoive des Etats-Unis une garantie de sécurité similaire à l'article 5 de l'Otan et s'oppose à la proposition américaine d'utiliser les avoirs russes gelés en Occident, principalement dans l'Union européenne.

"L'Ukraine sera entièrement reconstruite et indemnisée financièrement, notamment par le biais d'avoirs souverains russes qui resteront gelés jusqu'à ce que la Russie ait indemnisé l'Ukraine pour les dommages subis", peut-on lire dans le document.

Le plan américain propose d'investir 100 milliards de dollars de fonds russes gelés dans un "effort mené par les Etats-Unis pour reconstruire et investir en Ukraine" et que les Etats-Unis reçoivent 50% des bénéfices de cette entreprise.

Washington a également proposé que le solde soit investi dans un "véhicule d'investissement américano-russe distinct".

(Reportage Andrew Gray, version française Claude Chendjou)