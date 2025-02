Une "certaine décélération" des défaillances d'entreprises, selon la Banque de France

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La Banque de France a fait part jeudi d'une "certaine décélération" des défaillances d'entreprises, avec 65.844 entreprises qui ont fait défaut sur douze mois à fin janvier, soit une hausse de 14,8% en rythme annuel contre +17,4% à fin décembre.

La progression reste "en partie liée à un effet de rattrapage après le fort ralentissement des défaillances pendant la période Covid de 2020-2021", remarque la Banque de France.

Début 2023 en effet, la hausse en rythme annuel dépassait 50% et ralentit régulièrement depuis, tout en demeurant 11% supérieure à la moyenne des années pré-covid 2010-2019.

"La décélération du rythme annuel est homogène à l'ensemble des tailles d’entreprises et pour la plupart des secteurs", observe la Banque de France.

Cependant, le nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI - entre moyennes et grandes entreprises, NDLR) et de grandes entreprises en défaillance "se stabilise mais demeure plus élevé que sa moyenne pré-pandémique", note la Banque de France.

En janvier sur douze mois, 66 ETI et grandes entreprises ont fait défaut, soit +10% par rapport aux douze mois précédents.

Les défaillances sont en hausse mais parallèlement "la population d'entreprises est croissante", relève la Banque de France, soulignant que "selon l'Insee, 1,11 million d'entreprises ont été créées à fin janvier sur 12 mois glissants, en hausse de 4%" par rapport aux douze mois précédents.

En janvier, les défaillances sont particulièrement en hausse dans les transports et l'entreposage (+30% pour 3.016 entreprises concernées), dans les activités immobilières (+24,8% et 2.555 entreprises), les activités financières et d'assurance (+22,5% et 1.670 entreprises). Le plus grand nombre d'entreprises en défaillance est dans la construction: 14.755 entreprises, une hausse de 21,8%.

Les secteurs les moins touchés sont l'agriculture, sylviculture et pêche (+3,8% et 1.376 entreprises touchées), l'enseignement, santé, action sociale et service aux ménages (+7,5% et 5.899 entreprises) et l'industrie (+8,6% et 4.264 entreprises).

Hormis la hausse de 10% des défaillances d'ETI et grandes entreprises, celles des petites et moyennes entreprises (PME) ont progressé de 14,8% en janvier sur douze mois, dont +14,5% pour les microentreprises et entreprises de "taille indéterminée" (60.416 entreprises), +16,2% pour les très petites entreprises (3.339 entreprises), +22,9% pour les petites entreprises (1.534 entreprises), et +17,3% pour les moyennes entreprises (489 entreprises).