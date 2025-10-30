Une cérémonie prévue pour célébrer Kylian Mbappé à Madrid

Ce n’est pas un ballon, mais c’est aussi en or.

Après une grosse saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé va recevoir ce vendredi à 13h30 son tout premier Soulier d’or européen, lors d’une cérémonie organisée dans la loge d’honneur du Santiago Bernabéu, en présence de Florentino Pérez, Xabi Alonso et plusieurs coéquipiers.…

MB pour SOFOOT.com