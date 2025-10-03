Une "bulle", et alors? Jeff Bezos vante les "bénéfices immenses" de l'IA

Les dépenses dans l'IA explosent et devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, puis plus de 2.000 en 2026, soit près de 2% du PIB mondial. Ces investissements astronomiques posent question quant à leur soutenabilité. Qu'importe, répond le fondateur d'Amazon.

Jeff Bezos, à Turin, le 3 octobre 2025 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) risquent de provoquer une "bulle", mais les "bénéfices" de ces technologies vont être "immenses", a déclaré le patron d'Amazon Jeff Bezos lors de la Tech Week, le congrès de la technologie de Turin (Italie). "Les investisseurs n'ont pas l'habitude de donner deux milliards de dollars à une équipe de six personnes sans produit, et c'est pourtant ce qui se passe en ce moment" , a-t-il souligné lors d'une longue conversation avec John Elkann, président de la holding Exor (ainsi que de Stellantis et Ferrari), dont le fonds Vento organise la Tech Week.

Jeff Bezos a comparé les investissements actuels dans l'IA à la bulle des laboratoires de biotechnologie américains en l'an 2000, dopés par les progrès de la recherche génique, mais dont la valeur s'était écroulée après quelques mois.

Bezos loue un "âge d'or" multiformes

"Ces bulles industrielles peuvent être bénéfiques parce que, quand la poussière retombe et qu'on compte les gagnants, la société profite de ces inventions" , a ajouté Jeff Bezos. Dans le cas de l'IA, "les bénéfices vont être immenses", a assuré celui qui a notamment investi dans la start-up américaine d'IA générative Perplexity. "Cela va toucher toutes les entreprises du monde, en améliorant la qualité de leur travail et leur productivité", a poursuivi Jeff Bezos, alors que des manifestants propalestiniens essayaient de rentrer dans le congrès.

"Nous sommes dans l'âge d'or du voyage spatial, de l'IA, de la robotique... Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être enthousiasmé par l'avenir", s'est réjoui Jeff Bezos, qui a lancé cette année les premiers satellites de sa constellation Kuiper, visant à proposer une connexion internet très haut débit depuis l'espace.

Selon le cabinet spécialisé Gartner, les dépenses dans l'IA devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, puis plus de 2.000 en 2026. Le cabinet Bain a pour sa part pointé le gouffre de la course à la performance. Maintenir l'appétit de l'IA en puissance de calcul d'ici 2030 coûtera ainsi plus de 500 milliards de dollars par an d'investissements mondiaux dans les centres de données, adossés à 2.000 milliards de revenus annuels pour les rendre soutenables .