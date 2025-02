Une belle histoire et une grande première en Coupe du Portugal

La magie a aussi opéré au Portugal.

Ce mardi soir, l’heure était à la coupe au Portugal, et le destin a bien fait les choses, avec une nouvelle folle épopée donc le foot local se souviendra un certain temps . Le tableau : un quart de finale entre Elvas et Tirense, deux équipes de quatrième division. Et une qualification historique pour les visiteurs (0-2) , puisque c’est la première fois qu’une formation de D4 se retrouve dans le dernier carré de la compétition.…

BGC pour SOFOOT.com