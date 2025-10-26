 Aller au contenu principal
Une attaque russe sur Kyiv fait trois morts et 29 blessés, dont six enfants
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 08:35

Trois personnes ont été tuées et 29 blessées, dont six enfants, lors d'une attaque aérienne russe sur Kyiv dans la nuit de samedi à dimanche qui a détruit deux tours d'habitation, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Sept des blessés, dont deux enfants, ont été transportés dans les hôpitaux de la ville, a indiqué le maire Vitali Klitschko sur l'application de messagerie Telegram.

Des débris de drones sont tombés sur un immeuble résidentiel de neuf étages dans le quartier de Desnianskyi, à Kyiv, déclenchant un incendie qui a rapidement atteint plusieurs étages, a ajouté le maire.

L'incendie a été éteint depuis.

Selon le service d'urgence de l'État ukrainien, 13 personnes ont été sauvées des étages supérieurs de l'immeuble.

Kyiv et sa région ont fait l'objet d'alertes au raid aérien pendant environ une heure et demie avant que l'armée de l'air n'y mette fin vers 00h30 GMT.

L'ampleur des dégâts n'était pas connue dans l'immédiat.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
