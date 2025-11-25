Une attaque aérienne russe fait au moins quatre morts à Kyiv

(Bilan actualisé)

La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une attaque de drones contre la capitale ukrainienne, Kyiv, provoquant des incendies dans deux immeubles résidentiels et faisant au moins quatre morts, a déclaré un haut responsable.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a revu à la hausse son premier bilan d'un mort et sept blessés.

"Les Russes prennent délibérément pour cible les infrastructures civiles et les habitations. C'est du terrorisme cynique", a-t-il déclaré sur Telegram.

Les unités de défense aérienne ont été mobilisées autour de la capitale et l'administration militaire a indiqué que des drones et des missiles avaient été tirés par la Russie.

Une nouvelle alerte aérienne a été déclenchée à Kyiv après 05h00 (03h00 GMT).

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que l'approvisionnement en électricité et en eau avait été affecté.

(Pavel Polityuk, avec la contribution de Ron Popeski; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)