Une agence américaine des transports abroge une réglementation en matière de droits civiques relative à l'« impact disparate »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations supplémentaires provenant de l'USDOT, contexte aux paragraphes 3-4 et 6-13) par David Shepardson

Le ministère américain des Transports a annoncé mercredi qu'il abrogeait une partie de ses réglementations de longue date en matière de droits civils qui interdisent les comportements ayant un impact « disparate » involontaire.

En avril 2025, le président Donald Trump a ordonné aux agences fédérales de ne pas appliquer les lois interdisant les politiques et pratiques ayant des effets discriminatoires souvent involontaires.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que le département précisait que ses réglementations « n'interdisent que la discrimination intentionnelle, et non les comportements ou activités ayant un impact disparate », et a ajouté que l'USDOT ne prendrait aucune mesure concernant la responsabilité pour impact disparate.

La limitation de la responsabilité dite pour « impact disparate », courante dans les affaires liées à l'emploi, prive le gouvernement d'un outil qu'il utilise depuis des décennies pour lutter également contre la discrimination dans les domaines du logement, de l'éducation, du crédit et autres.

LES LOIS FÉDÉRALES CONTRE LA DISCRIMINATION REMONTENT À LA GUERRE DE SÉCESSION

Mardi, le ministère de la Justice a déclaré que les orientations juridiques de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) visant à dissuader les effets disparates sur les groupes de travailleurs protégés étaient erronées, car elles se concentrent uniquement sur les résultats sans tenir compte de l'intention de l'employeur.

De nombreuses lois fédérales, dont certaines remontent aux années qui ont suivi la guerre civile, interdisent la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion et d’autres caractéristiques protégées. Les tribunaux ont longtemps considéré la discrimination comme un acte intentionnel, mais cela a commencé à changer après l’adoption de la loi historique sur les droits civils en 1964.

Dans une affaire de 1971, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que des pratiques d'emploi par ailleurs neutres peuvent enfreindre le titre VII de la loi sur les droits civiques lorsqu'elles affectent de manière disproportionnée un groupe protégé et ne sont pas manifestement liées aux performances professionnelles.

Parmi les exemples de politiques pouvant avoir des effets disparates, on peut citer les exigences en matière de condition physique, plus difficiles à satisfaire pour les femmes ou les personnes handicapées, et les exigences selon lesquelles les nouveaux employés doivent être de jeunes diplômés, ce qui exclut de nombreux candidats plus âgés.

Trump et d’autres détracteurs de la responsabilité pour impact disparate ont affirmé que la menace de poursuites judiciaires empêche les entreprises de prendre des décisions fondées sur le mérite et les compétences, et que cette théorie juridique présume à tort qu’il y a discrimination illégale dès lors qu’il existe des disparités de résultats entre différents groupes.