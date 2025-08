Un voyage dans le Grand Nord pour Strasbourg en barrages de Ligue Conférence

Au nord, c’était les Strasbourgeois.

Strasbourg, route C4, étape 1. Pour son grand retour sur la scène européenne après six ans d’absence, le Racing devra en passer par un barrage de Ligue Conférence pour décrocher son billet pour la phase de groupes. Le tirage au sort, effectué ce lundi à Nyon, a réservé aux hommes de Liam Rosenior un duel face au vainqueur d’un affrontement 100% nordique entre les Islandais du Víkingur Reykjavík et les Danois de Brøndby IF . Match aller à la Meinau le 21 août, retour une semaine plus tard.…

TA pour SOFOOT.com