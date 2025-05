Un "très joli" retour de "boomerang" pour l'UE : Marine Le Pen se réjouit de l'extrême droite en tête en Roumanie

George Simion, proche de l'Italienne Giorgia Meloni et eurosceptique a recueilli 40,5% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle roumaine, dimanche 4 mai.

Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, le 2 décembre 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen s'est félicitée lundi de la victoire au premier tour de la présidentielle roumaine du candidat d'extrême droite George Simion, y voyant "un très joli boomerang" pour l'Europe.

"La Roumanie vient d'offrir à Mme Von der Leyen un très joli boomerang" , a estimé lundi l'ancienne finaliste à la présidentielle française sur le réseau social X, accusant implicitement la présidente de la Commission européenne d'avoir influé pour l'annulation du premier tour de l'élection il y a cinq mois.

Deuxième tour incertain

Cette annulation choc qui avait privé le camp nationaliste d'une victoire, avait été prononcée par la Cour constitutionnelle roumaine après une campagne massive sur TikTok entachée de suspicions d'ingérence russe. Mais plusieurs voix issues de l'extrême droite européenne de même que le vice-président américain JD Vance ont vu un "complot" européen derrière cette annulation.

George Simion, un eurosceptique fan de Donald Trump qui se rêve en "président MAGA" (Make America Great Again), a recueilli dimanche 40,5% des suffrages, selon des résultats quasi finaux et affrontera au second tour prévu le 18 mai le maire centriste de Bucarest Nicusor Dan (20,9%).

Il lui reste à transformer l'essai lors du second tour le 18 mai, une tâche compliquée car il dispose sur le papier de moins de réserves de voix que son rival. Mais il pourrait profiter des fractures du pôle pro-européen après une campagne marquée par de virulentes accusations et des coups bas. L'arrivée en tête surprise, en novembre, de Calin Georgescu, un ancien haut fonctionnaire accusé par ses détracteurs d'être favorable au Kremlin, avait inquiété dans l'ouest du continent et plongé la Roumanie dans la tourmente.