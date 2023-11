Un tiers des Français sont ou se verraient entrepreneurs

Le phénomène est plus marqué chez les jeunes actifs, et moins chez les femmes que chez les hommes.

Un fleuriste au concours professionnel Worldskills 2023, au parc Eurexpo Lyon, le 15 septembre 2023. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Chef d'entreprise, porteur de projet, ancien patron... En 2023, près d'un tiers des Français (32%) s'inscrivent dans une "dynamique entrepreneuriale", selon une étude de l'Ifop pour Bpifrance, publiée jeudi 16 novembre. Un pourcentage en hausse de deux points par rapport à 2021. "Un tiers des Français est engagé en 2023 dans une dynamique entrepreneuriale, malgré une dégradation de la conjoncture économique ces dernières années", se félicite la banque publique d'investissement.

Parmi ces 32% de sondés ayant une "appétence entrepreneuriale", la banque publique relève quatre profils : les chefs d'entreprise, les ex-chefs d'entreprise, les personnes ayant entamé des démarches pour créer une entreprise ("porteurs de projet") et les "intentionnistes", qui envisagent de créer un jour leur propre société. La progression constatée entre 2021 et 2023 s'explique essentiellement par l'augmentation du pourcentage de personnes qui se déclarent chefs et ex-chefs d'entreprise dans la population française (+ 4 points sur deux ans). Le nombre de porteurs de projets croît également, mais plus modestement (+ 2 points).

La France, "1re ou 2e dans l'UE"

Chez les moins de 30 ans, près de six personnes sur dix (58%) s'inscrivent dans une dynamique entrepreneuriale, un pourcentage en hausse de sept points en deux ans. Pour la spécialiste des créations d'entreprise chez Bpifrance Laurence Tassone, "les jeunes sont les principaux acteurs de la dynamique entrepreneuriale." À l'inverse, les femmes ne sont que 26% à se déclarer (ex-)cheffe d'entreprise, porteuse de projet ou intentionniste, contre 37% chez les hommes.

Au jeu des comparaisons internationales, "les pays anglo-saxons (Grande-Bretagne, États-Unis) et d’Europe du Nord restent incontestablement plus entrepreneuriaux. Mais la France rattrape progressivement son retard", commente le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq. Philippe Mutricy, directeur des études chez Bpifrance, assure que que "si on rapporte le nombre de création d’entreprises au stock d’entreprises (déjà existantes, NDLR), la France est première ou deuxième dans l’Union européenne" . "Mais comme notre stock d’entreprises est un peu plus petit que dans les autres pays, ça explique ce taux extrêmement favorable".

Selon l'Insee, pour la deuxième année consécutive, plus d'1 million d'entreprises ont été créées en France en 2022 . L'Institut national de la statistique et des études économiques dénombrait au total 4,2 millions d'entreprises dans l'Hexagone fin 2020. L'enquête de Bpifrance a été menée par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 30 juin 2023, auprès d'un échantillon représentatif de 5.011 personnes.