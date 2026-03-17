Un survivant de la bombe atomique d’Hiroshima, enlacé par Obama en 2016, meurt à 88 ans

Le président américain Barack Obama étreint Shigeaki Mori, survivant du bombardement atomique d’Hiroshima en 1945, lors d’une visite au parc du Mémorial de la paix d’Hiroshima le 27 mai 2016 ( AFP / JIM WATSON )

Un survivant de la bombe atomique d’Hiroshima, Shigeaki Mori, qui avait été enlacé par l’ancien président américain Barack Obama lors de sa visite historique de la ville martyre il y a dix ans, est décédé à l’âge de 88 ans, ont rapporté mardi des médias locaux.

L'émouvante accolade entre Obama et Mori, qui avait huit ans lorsque les États-Unis avaient largué la bombe sur Hiroshima en 1945, avait été diffusée dans le monde entier.

Le quotidien The Asahi Shimbun et d’autres médias locaux ont indiqué que Shigeaki Mori était décédé samedi à l’âge de 88 ans dans un hôpital de la ville.

Connu pour ses recherches sur le sort des prisonniers de guerre américains présents à Hiroshima, M. Mori avait été projeté dans une rivière par la puissance de l’explosion le 6 août 1945.

"Je me suis hissé hors de l’eau en rampant et j’ai vu une femme tituber vers moi", avait confié Mori à l’AFP avant de rencontrer Barack Obama au parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima en 2016.

"Il y avait du sang partout sur son corps, et ses organes pendaient de son abdomen", se souvenait-il.

"En les tenant, elle m’a demandé où elle pouvait trouver un hôpital. En pleurant, je me suis enfui, la laissant seule", a-t-il raconté.

"Les personnes encore en vie gisaient tout autour de moi. J’ai fui en marchant sur leurs visages et leurs têtes. J’entendais des cris venant d’une maison détruite. Mais je me suis enfui car j’étais encore un enfant, incapable d’aider."

En 2016, Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à visiter la ville et il avait rendu un hommage poignant aux victimes.

Shigeaki Mori avait été submergé par l'émotion lorsqu'il lui avait serré la main.

"Le président a fait un geste comme s’il allait m’embrasser, alors nous nous sommes enlacés", avait déclaré M. Mori aux journalistes après coup.

Environ 140.000 personnes sont mortes dans le bombardement d’Hiroshima, un bilan qui inclut celles qui ont survécu à l’explosion mais qui ont perdu la vie par la suite, du fait de l'exposition aux radiations.

Trois jours plus tard, les États-Unis avaient largué une bombe au plutonium sur la ville portuaire de Nagasaki, faisant environ 74.000 morts.

Ces deux bombardements avaient précipité la reddition du Japon et contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.