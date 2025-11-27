 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un Soyouz rejoint l'ISS avec deux cosmonautes et un astronaute
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 14:08

Un vaisseau spatial russe Soyouz MS-28 transportant deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA s'est amarré avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) jeudi, a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos.

La fusée Soyouz 2.1a avait auparavant décollé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à 12h28 heure de Moscou (09h28 GMT).

(Anastasia Lyrchikova; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV arrive à l'aéroport international Esenboga d'Ankara le 27 novembre 2025 ( AFP / OZAN KOSE )
    Le pape appelle la Turquie à jouer un rôle de "stabilisateur"
    information fournie par AFP 27.11.2025 14:58 

    Le pape Léon XIV a entamé jeudi sa visite de quatre jours en Turquie qu'il a appelée à jouer un rôle de "stabilisateur" dans un contexte mondial "fortement conflictuel". Arrivé à la mi-journée à Ankara, première étape de ce voyage qui le mènera ensuite au Liban, ... Lire la suite

  • Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:53 

    Un dernier hommage a été rendu mercredi à l'actrice algérienne Baya Bouzar, alias Biyouna, au théâtre national d'Alger, avant son enterrement au cimetière d'El Alia. Figure du cinéma algérien, elle est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans. ... Lire la suite

  • ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet explique que le vote d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal en France "est très important" et "doit devenir une cause nationale". SO

  • Macron annonce un "nouveau service national"
    Macron annonce un "nouveau service national"
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    "Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain", affirme le chef de l'Etat lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank