Un Soyouz rejoint l'ISS avec deux cosmonautes et un astronaute

Un vaisseau spatial russe Soyouz MS-28 transportant deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA s'est amarré avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) jeudi, a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos.
La fusée Soyouz 2.1a avait auparavant décollé du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à 12h28 heure de Moscou (09h28 GMT).
(Anastasia Lyrchikova; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)
