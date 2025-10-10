Un séisme de magnitude 7,6 frappe le sud des Philippines, alerte aux tsunamis

Un séisme de magnitude 7,6 s'est produit vendredi au large de l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phicolvs), qui a également émis une alerte au tsunami.
Le Phivolcs a mis en garde contre les dégâts et les répliques et a déclaré que le séisme s'était produit à une profondeur de 10 km, au large de la ville de Manay, dans le Davao Oriental.
L'agence a averti les habitants des villes côtières du centre et du sud des Philippines de se réfugier immédiatement en hauteur ou de se déplacer plus à l'intérieur des terres.
Aucun dégât n'a été immédiatement signalé.
Le Phivolcs a ajouté que des vagues pouvant atteindre plus d'un mètre au-dessus du niveau normal des marées étaient à prévoir dans les deux prochaines heures.
Le tremblement de terre s'est produit une à profondeur de 58 km, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), qui a évalué la magnitude à 7,4.
Le système de surveillance des tsunamis des États-Unis a émis une alerte, indiquant que des vagues dangereuses pourraient toucher les côtes situées dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.
L'Indonésie a également émis une alerte au tsunami pour les régions du nord de Sulawesi et de Papouasie, a déclaré l'agence nationale de géophysique.
Les modèles suggèrent qu'il existe un risque que des vagues de tsunami atteignant 50 cm de hauteur frappent les côtes indonésiennes, a déclaré l'agence dans un communiqué.
(Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar à Bangalore, avec Ananda Teresia et Gayatri Suroyo; version française Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer