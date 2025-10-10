 Aller au contenu principal
Un séisme de magnitude 7,6 frappe le sud des Philippines, alerte aux tsunamis
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 04:41

Un séisme de magnitude 7,6 s'est produit vendredi au large de l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a annoncé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phicolvs), qui a également émis une alerte au tsunami.

Le Phivolcs a mis en garde contre les dégâts et les répliques et a déclaré que le séisme s'était produit à une profondeur de 10 km, au large de la ville de Manay, dans le Davao Oriental.

L'agence a averti les habitants des villes côtières du centre et du sud des Philippines de se réfugier immédiatement en hauteur ou de se déplacer plus à l'intérieur des terres.

Aucun dégât n'a été immédiatement signalé.

Le Phivolcs a ajouté que des vagues pouvant atteindre plus d'un mètre au-dessus du niveau normal des marées étaient à prévoir dans les deux prochaines heures.

Le tremblement de terre s'est produit une à profondeur de 58 km, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), qui a évalué la magnitude à 7,4.

Le système de surveillance des tsunamis des États-Unis a émis une alerte, indiquant que des vagues dangereuses pourraient toucher les côtes situées dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.

L'Indonésie a également émis une alerte au tsunami pour les régions du nord de Sulawesi et de Papouasie, a déclaré l'agence nationale de géophysique.

Les modèles suggèrent qu'il existe un risque que des vagues de tsunami atteignant 50 cm de hauteur frappent les côtes indonésiennes, a déclaré l'agence dans un communiqué.

(Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar à Bangalore, avec Ananda Teresia et Gayatri Suroyo; version française Augustin Turpin)

