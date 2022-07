Un salarié sur deux se dit « épuisé » au travail, selon un sondage

Le moral des travailleurs français au plus bas. Selon une étude de Malakoff Humanis, présentée par nos confrères du Parisien , plus d'un jeune salarié – âgé de moins de 30 ans – sur deux explique être épuisé ou fatigué au travail (56 %). Un chiffre bien supérieur à la moyenne générale, elle aussi à un haut niveau, qui est de 50 %. Depuis 2018, cet indicateur a augmenté, majoritairement à cause de la pandémie de coronavirus. Quatre ans plus tôt, 43 % des salariés français étaient épuisés ou fatigués sur leur lieu de travail. Conséquence, la prise de médicaments est plus importante. 22 % des salariés éprouvant une certaine fatigue se sont tournés vers les somnifères, anxiolytiques ou antidépresseurs.

« Intensité du travail », « horaires à rallonge »… Plus d'un jeune sur deux met en avant ce motif pour expliquer ce mal-être au travail, exacerbé par le télétravail qui s'est immiscé dans le monde de l'entreprise depuis 2020. Conséquence, ils sont pratiquement autant (52 %) à préciser « ne pas savoir gérer les priorités », un indicateur – également – en hausse, puisqu'il était de 38 % en 2014. Par ailleurs, la pandémie n'a visiblement pas adouci les mœurs dans les bureaux ou face aux clients. 27 % des salariés de moins de 30 ans disent avoir reçu au moins une « remarque blessante ou agressive ». Dans le reste de la population active, cet item est à 18 %.

