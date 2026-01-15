Un responsable du Hamas tué lors d'une frappe aérienne à Gaza-source

(Actualisé avec confirmation d'une source du Hamas, nouveau bilan)

Sept personnes, dont un responsable de la branche armée du Hamas, sont mortes à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, après deux frappes israéliennes, a déclaré une source au sein du groupe palestinien.

L'homme, identifié comme Mohammed al Holy, est un commandant local du Hamas à Deir al Balah, a indiqué la source, confirmant des informations rapportées par la presse palestinienne. L'armée israélienne n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Parmi les six autres personnes décédées figure un jeune de 16 ans, ont déclaré les autorités de santé locales.

Plus de 400 Palestiniens et trois soldats israéliens ont été tués depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu en octobre.

Israël a rasé des bâtiments et ordonné aux habitants de quitter plus de la moitié de la bande de Gaza où ses troupes sont encore présentes. La quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants du territoire vivent désormais dans des habitations de fortune ou des bâtiments endommagés dans la partie de l'enclave dont les troupes israéliennes se sont retirées et où le Hamas a repris le contrôle.

L'agence des Nations unies pour l'enfance a déclaré mardi que plus de 100 enfants avaient été tués à Gaza depuis le cessez-le-feu.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu et sont toujours opposés sur des questions essentielles, bien que les États-Unis aient annoncé mercredi avoir lancé la deuxième phase du cessez-le-feu.

(Rédigé par Nidal Al-Mughrabi et Pesha Magid ; version française Kate Entringer)