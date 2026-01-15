Un responsable du Hamas aurait été tué lors d'une frappe aérienne à Gaza

Cinq personnes sont morte à Deir al Balah, dans la bande de Gaza, après deux frappes israéliennes, ont déclaré les autorités locales et selon des médias palestiniens, un responsable de la branche armée du Hamas ferait partie des morts.

L'homme, identifié comme Mohammed al Holy, serait un commandant local du Hamas à Deir al Balah, ont rapporté les médias. L'armée israélienne et le Hamas n'ont pas répondu à des demandes de commentaire dans l'immédiat.

Plus de 400 Palestiniens et trois soldats israéliens ont été tués depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu en octobre.

Israël a rasé des bâtiments et ordonné aux habitants de quitter plus de la moitié de la bande de Gaza où ses troupes sont encore présentes. La quasi-totalité des plus de deux millions d'habitants du territoire vivent désormais dans des habitations de fortune ou des bâtiments endommagés dans la partie de l'enclave dont les troupes israéliennes se sont retirées et où le Hamas a repris le contrôle.

L'agence des Nations unies pour l'enfance a déclaré mardi que plus de 100 enfants avaient été tués à Gaza depuis le cessez-le-feu.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu et sont toujours opposés sur des questions essentielles, bien que les États-Unis aient annoncé mercredi avoir lancé la deuxième phase du cessez-le-feu.

(Rédigé par Nidal Al-Mughrabi et Pesha Magid ; version française Kate Entringer)