Un responsable américain lie le désarmement du Hamas à une forme d'amnistie

Les États-Unis considèrent que le désarmement des combattants du Hamas dans la bande de Gaza devra s'accompagner d'une forme d'amnistie pour le groupe palestinien, comme le prévoit le plan Trump, a déclaré un responsable américain lundi.

Ce responsable, qui s'adressait aux journalistes sous le sceau de l'anonymat, s'exprimait après la restitution de la dépouille du dernier otage israélien détenu par le Hamas.

Israël et les États-Unis font pression sur le Hamas pour qu'il accepte de déposer les armes dans le cadre de la seconde phase du plan Trump.

"Nous pensons qu'ils vont le faire", a dit le responsable américain. "S'ils ne désarment pas, ils auront rompu l'accord. Et nous pensons que le désarmement s'accompagnera d'une forme d'amnistie."

L'ambassade d'Israël à Washington n'a pas immédiatement répondu à la question de savoir si Israël accepterait une telle amnistie.

Le plan en 20 points de Donald Trump prévoit une amnistie pour les membres du Hamas qui renonceraient à la violence. Ceux qui souhaiteraient quitter Gaza seraient par ailleurs autorisés à se rendre en toute sécurité dans d'autres pays.

(Reportage de Steve Holland, Daphne Psaledakis et Matt Spetalnick, version française Tangi Salaün)