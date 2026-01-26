 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un responsable américain lie le désarmement du Hamas à une forme d'amnistie
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:02

Les États-Unis considèrent que le désarmement des combattants du Hamas dans la bande de Gaza devra s'accompagner d'une forme d'amnistie pour le groupe palestinien, comme le prévoit le plan Trump, a déclaré un responsable américain lundi.

Ce responsable, qui s'adressait aux journalistes sous le sceau de l'anonymat, s'exprimait après la restitution de la dépouille du dernier otage israélien détenu par le Hamas.

Israël et les États-Unis font pression sur le Hamas pour qu'il accepte de déposer les armes dans le cadre de la seconde phase du plan Trump.

"Nous pensons qu'ils vont le faire", a dit le responsable américain. "S'ils ne désarment pas, ils auront rompu l'accord. Et nous pensons que le désarmement s'accompagnera d'une forme d'amnistie."

L'ambassade d'Israël à Washington n'a pas immédiatement répondu à la question de savoir si Israël accepterait une telle amnistie.

Le plan en 20 points de Donald Trump prévoit une amnistie pour les membres du Hamas qui renonceraient à la violence. Ceux qui souhaiteraient quitter Gaza seraient par ailleurs autorisés à se rendre en toute sécurité dans d'autres pays.

(Reportage de Steve Holland, Daphne Psaledakis et Matt Spetalnick, version française Tangi Salaün)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank