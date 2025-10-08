 Aller au contenu principal
Un représentant américain sera présent jeudi à Paris pour une réunion sur la transition à Gaza-sources
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:19

(Actualisé pour indiquer que Rubio sera remplacé par un autre représentant américain)

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio ne participera finalement pas à la réunion ministérielle qui se tiendra jeudi à Paris avec des États européens, arabes et autres pour discuter de la transition dans la bande de Gaza en cas de résolution potentielle du conflit entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne, ont indiqué mercredi des sources diplomatiques.

La réunion, qui se déroulera parallèlement aux négociations indirectes menées entre Israël et le Hamas dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a pour but de discuter de la manière de mettre en œuvre un plan de paix proposé par le président américain Donald Trump.

Marco Rubio devait initialement y assister, ont déclaré cinq sources diplomatiques, mais sa venue ne sera finalement pas possible en raison de la fermeture du gouvernement américain ("shutdown"), ont déclaré deux de ces sources par la suite. Une troisième source a confirmé ce changement de programme.

Toutefois, la présence d'un responsable américain est toujours attendue mais son identité n'est pas encore connue, ont indiqué les sources. Une source diplomatique européenne a déclaré qu'il était essentiel que les États-Unis participent à la réunion, car rien ne peut avancer sans Washington. L'ambassade américaine à Paris a réduit ses activités en raison de la fermeture des services publics.

Selon une note envoyée aux délégués, cette réunion fait suite à la conférence sur la "solution à deux États" organisée aux Nations unies et a pour but de convenir d'actions communes afin de contribuer au plan américain pour Gaza.

La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Turquie et le Canada, ainsi que le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, seront présents à la réunion jeudi.

La note indiquait que la participation de Washington dépendrait des progrès réalisés dans les négociations en Égypte.

Une source diplomatique européenne a déclaré qu'il était essentiel que les États-Unis soient présents. Une source diplomatique italienne a souligné l'importance de soutenir le plan de Donald Trump, qui est "le seul possible".

Selon une source diplomatique française, les Etats-Unis et Israël avaient été tenus au courant des préparatifs de la réunion et que l'ordre du jour comprendrait l'aide humanitaire à Gaza et la reconstruction de l'enclave, le désarmement du Hamas et le soutien à l'Autorité palestinienne et aux forces de sécurité palestiniennes.

L'ambassade des États-Unis à Paris n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage de John Irish et Angelo Amante à Rome, version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Proche orient
