Un pompier français trouve la mort dans un incendie de forêt en Savoie

Un pompier de 22 ans a perdu la vie alors qu'il luttait contre un incendie de forêt en Savoie, dans les Alpes françaises, a annoncé mercredi le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez sur le réseau social X.

Des feux de forêt font rage dans le sud de l'Europe depuis la semaine dernière en raison de fortes vagues de chaleur, qui ont contraint des milliers d'habitants à quitter leur domicile et ravagé des milliers d'hectares.

La Commission européenne a prépositionné 777 pompiers provenant de 14 pays dans des zones à haut risque telles que la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal.

Les températures devraient à nouveau atteindre 40 degrés dans le sud-ouest de la France cette semaine.

(Rédigé par Dominique Vidalon et Hugo Lhomedet; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)