Un mystérieux trader gagne plus de $400.000 en pariant sur la capture de Maduro
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 11:16

par Anirban Sen

Un trader dont l'identité reste inconnue a engrangé un bénéfice d'environ 410.000 dollars (349.978,66 euros) après avoir parié sur l'éviction du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Selon son compte sur Polymarket, une plateforme qui permet à ses utilisateurs de parier sur des évènements, ce trader a accumulé des positions sur des contrats impliquant une forte probabilité de destitution de Nicolas Maduro, avant même l'arrestation effective du président vénézuélien lors d'une opération militaire américaine au cours du week-end.

La valeur de ces paris, d'environ 34.000 dollars avant la capture de Nicolas Maduro, a grimpé après l'annonce de l'opération militaire américaine contre le dirigeant vénézuélien, selon les données de Polymarket.

Le compte, anonyme, a été créé le mois dernier. Le 27 décembre, le trader a acheté pour 96 dollars de contrats gagnants en cas d'invasion par les États-Unis du Venezuela avant le 31 janvier. Le trader a ensuite fait plusieurs autres paris similaires dans les jours qui ont suivi.

Cette opération devrait attirer l'attention des parlementaires américains, qui poussent en faveur de règles plus strictes en matière de délits d'initiés, notamment en interdisant aux élus du Congrès d'acquérir des actions.

Après la révélation publique des transactions du trader sur Polymarket, l'élu démocrate à la Chambre des représentants Ritchie Torres a dit prévoir de présenter cette semaine un projet de loi qui interdirait aux représentants élus, aux parlementaires et aux fonctionnaires fédéraux de placer des paris sur des plateformes de marché prédictif.

Polymarket a déjà fait l'objet d'un examen minutieux concernant d'éventuels délits d'initiés. Si la plateforme est pour l'heure largement inaccessible aux Etats-Unis, de nombreux traders utilisent des réseaux privés virtuels (VPN) pour contourner l'interdiction.

Polymarket n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Rédigé par Anirban Sen à New York; version française Blandine Hénault; édité par Augustin Turpin)

Venezuela
