Un "mur économique" en vue ? Les patrons de France vont partir à la retraite en masse dans les 10 ans, Bercy appelle à la mobilisation

Défendue par le ministre Serge Papin, la "grande cause économique nationale" des reprises d'entreprise devrait se décliner dans les prochains mois via notamment des campagnes de communication.

Les ministres Roland Lescure et Serge Papin, à Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à la vague inédite de chefs d'entreprise partant en retraite dans les dix ans, le ministère de l'Economie érige le sujet des reprises d'entreprises en "grande cause économique nationale", avec un évènement dédié jeudi prochain, a-t-il indiqué vendredi 17 avril.

"La transmission d'entreprise, ce n'est pas comme un déménagement"

Quelque 500.000 dirigeants pourraient céder leur entreprise dans les dix ans, avec trois millions d'emplois concernés: "c'est un pivot générationnel et démographique qui peut se transformer en mur économique si on n'y prend pas garde", a expliqué Bercy à l'AFP. Car, observe-t-on, "la transmission d'entreprise, ce n'est pas comme un déménagement, il faut souvent plusieurs années", pour trouver le repreneur solide qui ait de quoi acheter et réinvestir: "cela peut créer une angoisse chez les cédants, qui peut les bloquer dans leur cession", explique le ministère.

Les entreprises concernées par les cessions-transmissions sont généralement de petite taille: en 2023, 86% avaient moins de 10 salariés, selon une note de la direction générale des entreprises (DGE) en 2025.

L'Etat "garde du recul", indique Bercy, mais s'intéresse au sujet "en raison de l'impact de ces mouvements sur l'aménagement du territoire, voire sur la souveraineté du pays".

Des annonces sont attendues jeudi, lors de l'évènement "Objectif Reprises". Le ministre des PME Serge Papin, lui-même connaisseur de ces sujets par son expérience à la tête de Système U, avait envisagé fin mars une réforme facilitant la reprise par les salariés. L'évènement de jeudi a pour but "de mettre tout le monde autour de la table", explique Bercy. Outre le fait qu'y seront divulgués les résultats de la mission sur les reprises lancée en juillet dernier par Véronique Louwagie, alors ministre des PME, des témoignages y seront entendus et des tables rondes réuniront les acteurs concernés: patronat, chambres de commerce et des métiers, banques publiques, élus, notaires, experts-comptables...

Des professionnels de l'éducation et de la formation seront aussi présents. Car on estime à Bercy que les jeunes, dont certains entretiennent parfois avec le travail salarié "un rapport un peu distant" et qui participent largement à la création de plus d'un million de nouvelles entreprises chaque année, pourraient aussi être intéressés par les reprises.