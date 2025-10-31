Un mois d'octobre mémorable pour les marchés obligataires mondiaux meurtris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les rendements britanniques devraient connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023

Les rendements français et allemands devraient connaître leur plus forte baisse depuis les turbulences d'avril

L'inflation et les perspectives de taux favorisent les obligations, mais l'endettement élevé pèse

Les coûts d'emprunt japonais devraient également terminer le mois d'octobre avec des baisses notables

La musique d'ambiance sur certains des plus grands marchés obligataires du monde a changé en octobre, les inquiétudes concernant les emprunts élevés et l'inflation galopante s'estompant, ce qui a incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les obligations britanniques, allemandes et japonaises. Les obligations d'État britanniques, ou gilts, malmenées au début de l'année par les inquiétudes budgétaires, ont ouvert la voie. Les coûts d'emprunt à 10 et 30 ans ont chuté d'environ 30 points de base chacun, s'apprêtant à connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis fin 2023, alors que leurs prix ont bondi. Les rendements obligataires en Allemagne et même en France, touchée par la crise, devraient connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis avril, lorsque les turbulences tarifaires aux États-Unis ont soutenu la dette refuge. Les rendements japonais à 30 ans, en baisse d'environ 10 points de base, devraient connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis la fin de l'année 2023 , alors que les inquiétudes budgétaires concernant la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi , s'apaisent.

La tendance à l'augmentation des emprunts d'État et des niveaux d'endettement élevés devrait néanmoins maintenir les marchés sur leurs gardes. Ces derniers jours, les rendements de certains marchés se sont éloignés de leurs plus bas niveaux plurimensuels, les tensions commerciales , qui ont contribué à la hausse des obligations, montrant des signes d'apaisement. Cependant, les mouvements du mois d'octobre suggèrent que la pression diminue - un soulagement pour la Grande-Bretagne alors qu'un budget clé se profile à l'horizon , et pour la France qui est en proie à des turbulences politiques.

"Les marchés ont été quelque peu surpris par le fait que l'inflation n'a pas repris autant qu'on l'aurait pensé il y a un mois ou deux, ce qui a contribué à faire baisser les rendements obligataires", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire de portefeuille en chef pour les stratégies obligataires stratégiques chez Fidelity International. Le fait que l'inflation ait été plus faible que prévu en Grande-Bretagne et aux États-Unis a stimulé les paris sur les réductions de taux à venir de la Banque d'Angleterre.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans devraient terminer le mois d'octobre avec un troisième mois consécutif de baisse US10YT=RR . Evelyne Gomez-Liechti, stratégiste multi-actifs chez Mizuho, a déclaré qu'en plus de l'inflation, l'affaiblissement du marché du travail et les signes que la ministre des Finances Rachel Reeves pourrait augmenter la marge de manœuvre budgétaire et augmenter les impôts avaient "créé le mélange parfait" pour les gilts. "Sur le long terme, on pourrait dire qu'il y a moins de pression de l'offre", a-t-elle dit, faisant référence à la Grande-Bretagne qui émet moins de dette à long terme et à la décision de la Banque d'Angleterre 's de raccourcir ses ventes d'obligations.

Riddell, de Fidelity, a déclaré qu'il aimait toujours les gilts mais qu'il avait réduit ses paris haussiers étant donné les récents gains de prix importants.

LES ANALYSTES ESTIMENT QU'IL Y A ENCORE DES RAISONS D'ÊTRE PRUDENT Au Japon, l'incertitude politique a diminué. La nomination de la nouvelle ministre des Finances Satsuki Katayama a également contribué à rassurer les inquiétudes des investisseurs concernant les émissions à long terme, a déclaré Evelyne Gomez-Liechti de Mizuho.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont baissé vendredi après une forte demande lors d'une vente aux enchères d'obligations à deux ans , ce qui a mis fin à une série de ventes faibles pour ce type d'obligations. Les rendements des obligations japonaises à 30 ans sont toujours en hausse de 80 points de base cette année.

Malgré la reprise du mois d'octobre, la prudence reste de mise, selon les analystes.

Les rendements américains ont légèrement augmenté après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell cette semaine a tempéré les attentes d'une réduction des taux en décembre après que la Fed a réduit ses taux pour la deuxième fois cette année. Les socialistes français ont menacé de renverser le gouvernement si leurs conditions budgétaires ne sont pas respectées, et le budget britannique du 26 novembre reste un test important pour Rachel Reeves.

L'augmentation des emprunts allemands en raison de l'intensification des mesures de relance budgétaire et la réforme du fonds de pension néerlandais, qui réduira la demande d'obligations à plus long terme à partir de l'année prochaine, devraient également maintenir la pression sur la dette européenne.

Ross Hutchison, responsable de la stratégie du marché de la zone euro chez Zurich Insurance Group, a déclaré que les obligations étaient attrayantes, mais que des risques subsistaient étant donné que la demande structurelle était plus faible que par le passé et que la compensation des risques d'inflation restait également limitée.

"Il faut une longue période de stabilité des rendements avant que les investisseurs ne se sentent à l'aise pour augmenter leurs allocations, en particulier pour les titres à longue échéance."