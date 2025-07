Un méga éclair de 829 km, nouveau record mondial validé par l'OMM

La foudre frappe près de Potsdam en Allemagne le 10 juillet 2024 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Un nouveau record du plus long éclair a été validé jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et établi à 829 kilomètres, dans la zone des Grandes Plaines aux Etats-Unis.

Ce méga éclair a été observé le 22 octobre 2017, lors d'un épisode orageux de grande envergure. "S'étendant de l'est du Texas jusqu’aux alentours de Kansas City, il a couvert une distance équivalente à celle qui sépare les villes européennes de Paris et de Venise", a souligné l'OMM dans un communiqué.

Un comité de 11 experts basés aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Espagne, au Népal et en Israël a certifié le nouveau record.

Le précédent record (768 km), également observé aux États-Unis, a eu lieu entre le Mississippi et le Texas le 29 avril 2020, et a été certifié en 2022. Ces records ont une marge d'erreur de plus ou moins 8 km.

L'éclair distingué jeudi "n'avait pas été repéré lors de l'analyse initiale de l'orage en 2017, mais a été découvert lors d’une réévaluation de celui-ci", a expliqué l'OMM.

Cet épisode avait été "l'un des premiers orages au cours duquel le tout nouveau satellite géostationnaire d'exploitation pour l'étude de l'environnement (GOES-16) de l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) a recueilli des données sur les +méga éclairs+, c'est-à-dire des décharges orageuses dont la longueur spatiotemporelle est extrême", a ajouté l'OMM.

Pour l'agence météorologique des Nations unies, de tels méga éclairs soulignent la puissance de la foudre et sa dangerosité.

"La foudre peut parcourir de très longues distances loin de l'orage d'origine", a déclaré Randall Cerveny, rapporteur de l'OMM pour les extrêmes météorologiques et climatiques, à l'AFP. "C'est pourquoi certaines personnes parlent d'un +éclair bleu+, un éclair qui semble surgir d'un ciel clair".

- Source d'émerveillement et danger majeur -

Professeur de sciences géographiques à l'Arizona State University, M. Cerveny a créé les Archives mondiales des extrêmes météorologiques et climatiques de l'OMM en 2007.

Elles consignent les records mondiaux de température, pression, précipitation, grêle, aridité, vent, foudre et mortalité liée aux phénomènes météorologiques.

La cartographie de la foudre par satellite est opérationnelle depuis 2016 seulement, un délai trop court pour déterminer des schémas ou des tendances en termes d'intensité, de localisation ou de fréquence. "Donnez-nous encore une décennie environ de données et nous pourrons commencer à aborder cette question", a déclaré M. Cerveny à l'AFP.

Michael J. Peterson, du Centre de recherche sur les tempêtes violentes aux États-Unis, a déclaré qu'à mesure que les données s'étofferont, "nous serons en mesure d'observer même les types de foudre extrême les plus rares sur Terre, et d'étudier les impacts larges de la foudre sur la société".

L'OMM plaide pour que toute la planète soit couverte par des systèmes d'alarme précoce, qui couvrent tous les événements météorologiques dangereux.

"La foudre est une source d'émerveillement mais aussi un danger majeur qui coûte de nombreuses vies à travers le monde chaque année", a déclaré Celeste Saulo, cheffe de l'OMM.

Selon les chiffres records liés à la foudre et validés par l'OMM, la plus longue durée d'un éclair est de 17,102 secondes (18 juin 2020, Uruguay-nord de l'Argentine), l'éclair direct le plus meurtrier a tué 21 personnes abritées dans une hutte (1975, au Zimbabwe) et l'impact indirect le plus dévastateur est le déversement de carburant en feu après un impact sur un dépôt, tuant 469 personnes (1994, Dronka en Egypte).