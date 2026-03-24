Un juge ordonne à l'administration Trump de débloquer temporairement le financement des transports en commun de Chicago

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de la part du ministère américain des transports, détails sur le litige dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Un juge américain a ordonné mardi à l'administration du président Donald Trump de débloquer temporairement environ 3 milliards de dollars de financement pour des projets ferroviaires à Chicago.

La Chicago Transit Authority a poursuivi le ministère américain des Transports et sa Federal Transit Administration vendredi, affirmant que le gouvernement fédéral avait retenu au moins 9,5 millions de dollars de remboursements depuis octobre pour des subventions précédemment approuvées sous l'ancien président démocrate Joe Biden. La ville avait qualifié la suspension du financement d'acte illégal de représailles politiques.

Le juge Thomas Durkin a accédé à la demande de la CTA d'obtenir une ordonnance restrictive temporaire pour exiger le financement, mais a suspendu sa décision jusqu'à vendredi pour donner au gouvernement fédéral le temps d'interjeter appel.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une bataille juridique croissante entre l'administration Trump et les villes gouvernées par les démocrates au sujet de la rétention de milliards de dollars de financement fédéral des transports en commun précédemment approuvés, avec des poursuites similaires déposées à New York.

Mardi, la CTA a qualifié la décision de "pas important vers le rétablissement du financement de ce projet historique".

La décision de Thomas Durkin note que le ministère des transports n'a appliqué les préoccupations relatives au respect des lois antidiscriminatoires qu'aux grands projets de Chicago et de New York, ce qui indique que les examens "sont un prétexte pour un autre intérêt sans rapport avec le respect réel".

Chicago possède le deuxième plus grand système de transport public des États-Unis, avec environ un million de trajets quotidiens. L'agence de transport a qualifié les subventions gelées de cruciales pour la modernisation et l'expansion du "L", le système de trains surélevés et souterrains de Chicago.

Les fonds gelés devaient permettre de moderniser la structure des voies centenaires et de prolonger une ligne de chemin de fer de 5,5 miles (8,9 km).

Chicago a demandé une ordonnance d'urgence et a prévenu que, sans financement, elle mettrait fin aux projets d'ici vendredi.

L'action en justice indique que le gouvernement fédéral tente "de prendre en otage des milliards de dollars de subventions fédérales pour des projets d'infrastructure cruciaux dans la ville de Chicago".

Le ministère des transports n'a pas fait de commentaire immédiat, mais a déclaré la semaine dernière qu'il "se battrait pour que les fonds fédéraux ne servent pas à financer des pratiques contractuelles discriminatoires, illégales et inutiles".

La semaine dernière, la Metropolitan Transportation Authority de New York a également intenté un procès à l'administration après que celle-ci eut retenu près de 60 millions de dollars pour un projet de métro d'une valeur de 7,7 milliards de dollars.

Au début du mois, une cour d'appel fédérale a décidé que l'administration devait continuer à effectuer des paiements sur le projet de tunnel New York Hudson de 16 milliards de dollars après que le ministère des transports ait suspendu plus de 200 millions de dollars de paiements.