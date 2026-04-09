Un juge américain ordonne au Pentagone de rétablir l'accès à la presse

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(Ajoute des demandes de commentaires au paragraphe 4) par Mike Scarcella et Jack Queen

Un juge américain à Washington a décidé jeudi que le Pentagone entravait les journalistes au mépris d'une décision de justice qui l'obligeait à rétablir l'accès aux reporters accrédités couvrant le siège de la puissance militaire américaine. Le juge Paul Friedman a déclaré que le ministère de la Défense devait se conformer à son ordonnance précédente , qui donnait raison au New York Times et à d'autres organisations de presse qui contestaient les restrictions qui leur avaient été imposées l'année dernière. le ministère ne peut pas simplement rétablir une politique illégale sous prétexte de prendre de "nouvelles" mesures et s'attendre à ce que la Cour ferme les yeux", a écrit M. Friedman dans sa décision . Le juge a qualifié les actions du Pentagone de "tentative flagrante de contourner un ordre légal de la Cour"

Les représentants du New York Times, du ministère de la Justice et de la Maison Blanche n'ont pas répondu immédiatement aux courriels demandant des commentaires sur la décision. Le Pentagone ne commente pas les litiges en cours.

Lors d'une audience tenue le 30 mars, M. Friedman avait fait part de ses préoccupations à l'adresse suivante: . Le Pentagone avait publié au début du mois des restrictions révisées pour les journalistes qui allaient encore plus loin que celles qu'il avait précédemment bloquées.

Le Pentagone, sous la direction du secrétaire à la défense Pete Hegseth, a déclaré en octobre que les journalistes pourraient être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse s'ils sollicitaient du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées et, dans certains cas, non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de cette politique, et les journalistes qui n'ont pas signé ont renoncé à leur carte de presse au profit du Pentagone. Le 20 mars, M. Friedman a statué que cette politique violait les protections de la Constitution américaine en matière de collecte d'informations et de procédure régulière. Il a émis une injonction exigeant queles accréditations des journalistes soient rétablies immédiatement. Le New York Times, principal plaignant dans cette affaire, a déclaré à Friedman que le Pentagone ne s'était pas conformé à son injonction, mais avait au contraire publié ce qu'il a appelé une nouvelle politique "intérimaire" défiant la décision de justice.

Selon le Times, cette politique interdit aux journalistes munis d'une carte de presse d'entrer dans le bâtiment sans escorte, établit des règles régissant le moment où un journaliste peut offrir l'anonymat à une source et laisse en place d'autres règles que l'ordonnance du tribunal a rejetées. Dans un document déposé au tribunal en mars, le Pentagone a nié avoir violé l'ordonnance antérieure de M. Friedman. "Le département a pris soin de traiter tous les défauts juridiques que le tribunal a perçus dans la politique antérieure", a déclaré le Pentagone.

L'Association de la presse du Pentagone a déclaré que les nouvelles règles du Pentagone constituaient "une violation manifeste de la lettre et de l'esprit" de l'arrêt Friedman. Reuters est membre de l'association, qui comprend le Times, ABC News, Fox News et d'autres médias.