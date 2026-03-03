Un juge américain déclare illégale la tentative de Trump de mettre fin à la tarification de la congestion de la ville de New York

* Le juge a déclaré que l'USDOT n'avait pas le pouvoir de mettre fin au programme ou de menacer le financement de l'État de New York

* Le gouverneur de New York affirme que le programme a réduit les embouteillages et amélioré la qualité de l'air

* L'administration Trump envisage de faire appel de la décision qui l'empêche de retirer l'approbation du programme

(La Maison-Blanche refuse de commenter; les commentaires de l'USDOT et du gouverneur de New York figurent aux paragraphes 6 et 9) par David Shepardson

Un juge américain a déclaré mardi que l'effort du ministère des Transports américain pour forcer la fin du programme de tarification de la congestion de Manhattan était illégal, ce qui porte un coup auxtentatives du président Donald Trumpd'éliminer la redevance.

En mai, le juge de district américain Lewis Liman a émis une ordonnance restrictive temporaire empêchant le gouvernement fédéral de suspendre le financement de projets new-yorkais en raison du programme. Mardi, il a rendu un jugement selon lequel l'effort de l'administration Trump en février 2025 pour mettre fin au programme était illégal.

Ce programme, le premier du genre aux États-Unis - en place depuis janvier 2025 - fait payer à la plupart des véhicules de tourisme un péage de 9 dollars aux heures de pointe pour entrer dans Manhattan au sud de la 60e rue, dans le but de réduire les embouteillages et de collecter des fonds pour améliorer les transports en commun.

M. Liman a également jugé illégale la menace proférée en avril par le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, de suspendre le financement des projets de transport new-yorkais si l'État ne mettait pas fin au programme de tarification des embouteillages.

"Il est difficile d'imaginer une prise de décision plus arbitraire et capricieuse que celle dont il est question ici", a déclaré M. Liman dans son avis de 149 pages.

La Maison Blanche n'a pas souhaité faire de commentaires. L'USDOT a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision et qu'il examinait toutes les options juridiques, y compris un appel. L'agence a déclaré que cette politique avait "rendu les routes financées par le gouvernement fédéral inaccessibles aux navetteurs sans fournir d'alternative sans péage"

M. Trump a fait pression à plusieurs reprises pour mettre fin à cette taxe. New York a cité un message de M. Trump sur les réseaux sociaux en février 2025 qui vantait ses efforts pour mettre fin à la tarification de la congestion avec la phrase: "VIVRE LONGTEMPS LE ROI!" La Maison-Blanche a publié sur les réseaux sociaux une photo fictive de M. Trump portant une couronne.

Au cours de sa première année d'existence, le programme a permis de réduire de 27 millions le nombre de véhicules entrant dans la zone de congestion, de diminuer la durée du trafic de 15 minutes dans chaque sens et de collecter 550 millions de dollars, qui serviront à financer 15 milliards de dollars d'emprunts destinés à l'amélioration des transports en commun, a déclaré la gouverneure de l'État de New York, Mme Kathy Hochul.

Mme Hochula déclaré que le programme avait "produit d'énormes avantages: réduction des embouteillages, déplacements plus rapides, rues plus sûres et air plus pur" et a ajouté que "la décision du juge est claire: les tentatives illégales de Donald Trump de piétiner l'autonomie de son État d'origine ont échoué de manière spectaculaire"

L'USDOT, sous l'égide de l'ancien président démocrate Joe Biden, avait approuvé le programme de gestion des embouteillages en novembre 2024, qui est contrôlé par des lecteurs électroniques de plaques d'immatriculation. L'approbation des États-Unis est nécessaire parce qu'il s'agit de péages sur des autoroutes fédérales.

Ce programme fait suite à des programmes similaires mis en place à Londres et à Singapour. Les opposants, dont M. Duffy, estiment qu'il prend l'argent des travailleurs.