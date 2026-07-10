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Un feu de forêt fait 12 morts dans le sud de l'Espagne
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 05:16

Douze personnes ont été tuées dans un feu de forêt à Almeria, dans le sud de l'Espagne, où 150 pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie, ont déclaré vendredi les services d'urgence d'Andalousie.

Il s'agit "de l'incendie le plus dévastateur à ce jour dans notre région", a dit le chef du département de l'Intérieur au gouvernement régional, Antonio Sanz, décrivant la situation comme "une tragédie sans précédent".

(Akanksha Khushi à Bangalore; version française Camille Raynaud)

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