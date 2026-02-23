"Un échec cuisant et humiliant" : Paris éreinte le bilan de Vladimir Poutine après quatre ans de guerre en Ukraine

Jean-Noël Barrot à Riga, en Lettonie, le 15 janvier 2026. ( AFP / GINTS IVUSKANS )

"La Russie va entrer en récession, les caisses de la Russie sont vides", a également pointé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot dimanche 22 février sur le plateau de France Inter/France Info/Le Monde.

Les mots sont sans détour. Selon le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, le bilan du président russe Vladimir Poutine est "un échec cuisant et humiliant" après quatre années de conflit. Invité de l'émission dominicale conjointe de France Inter/France Info/Le Monde dimanche 22 février, il a également salué "le panache" et le courage inouï" de l'armée ukrainienne qui a regagné 300 km2 de terrain.

Dans un entretien avec l'AFP vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que ses troupes venaient de reprendre aux Russes 300 kilomètres carrés lors de contre-attaques en cours dans le sud. "La Russie a accusé plus d'un million de pertes humaines dans cette guerre, c'est-à-dire plus que l'ensemble des pertes soviétiques et russes depuis 1945", a souligné de son côté Jean-Noël Barrot. "Et aujourd'hui, c'est 1.000 soldats russes qui sont tués (quotidiennement) sur le front pour des gains qui sont microscopiques", a-t-il ajouté.

Il a en outre pointé du doigt les difficultés de l'économie russe : "la Russie va entrer en récession, les caisses de la Russie sont vides, l'essence est rationnée dans un grand nombre de régions russes et maintenant ce sont les télécommunications, les communications et les applications qui sont bloquées".

"Il n'y a pas de fatigue dans le soutien européen", promet le porte-parole du Quai

La France entend continuer apporter un soutien indéfectible à l'Ukraine. A l'approche des quatre années d'invasion russe en Ukraine, elle a lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères pour montrer la réalité de la guerre. Au total, huit vidéos ont été tournées dont trois ont déjà été diffusées. Cette campagne "souhaite souligner la nécessité du soutien européen aux populations ukrainiennes dans cette période charnière, en alertant sur la situation d'urgence vécue par l'Ukraine dans ses dimensions matérielles et humaines", a expliqué le porte-parole du Quai, Pascal Confavreux.

Les vidéos montrent des témoignages croisées notamment ceux d'une chirurgienne ukrainienne et d'une chirurgienne française. "Nous le faisons parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'habitude qui se crée. Et nous voulons aussi montrer qu'il n'y a pas de fatigue dans le soutien européen qui est accordé à l'Ukraine", a-t-il dit.