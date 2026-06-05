Un drone naval explose dans le port roumain de Constanta

(Actualisé avec marine ukrainienne)

Un drone naval ukrainien envoyé en mer Noire a dérivé jusqu'à la Roumanie après avoir perdu sa trajectoire en raison du brouillage électronique russe, a reconnu vendredi la marine ukrainienne après l'explosion d'un engin sans pilote dans le port de Constanta.

L'Ukraine a contacté les autorités roumaines pour les prévenir et éviter qu'il y ait des victimes, a-t-elle dit dans un message sur les réseaux sociaux.

Le drone naval s'est autodétruit vers 10h30 (07h30 GMT) près d'un terminal pétrolier sans faire de victimes, a déclaré le ministère roumain de la Défense, parlant d'un engin du même type que ceux utilisés dans le cadre de la guerre en Ukraine.

L'ambassade de Russie à Bucarest a nié toute implication de Moscou et déclaré que le drone n'était pas russe.

Le port de Constanta, qui est le plus grand de Roumanie, a été évacué et les habitants des zones proches du littoral ont été invités à se mettre à l'abri tandis que deux hélicoptères surveillaient le secteur à la recherche d'autres drones éventuels, a déclaréle vice-ministre roumain de l'Intérieur Raed Arafat. L'alerte a été levée par la suite.

Cette explosion survient une semaine après qu'un drone russe s'est écrasé contre un immeuble résidentiel à Galati, ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, faisant deux blessés.

Membre de l'Union européenne et de l'Otan, la Roumanie a fait état de 28 incursions de drones russes dans son espace aérien depuis que la Russie a entrepris de bombarder des ports ukrainiens sur le Danube, qui définit sa frontière avec l'Ukraine près de la mer Noire.

Des débris de drones ukrainiens sont aussi parfois tombés en territoire roumain.

(Luiza Ilie, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)