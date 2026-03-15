Un couple et deux enfants tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

(Actualisé avec déclarations israéliennes, témoignages, précisions)

par Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi

Un couple de Palestiniens et deux de leurs enfants ont été tués dimanche par les forces israéliennes alors qu'ils circulaient en voiture en Cisjordanie occupée, ont déclaré les services de santé palestiniens, tandis que Tsahal a dit enquêter.

Ali Khaled Bani Odeh et sa femme Waad, respectivement âgés de 37 et 35 ans, et leurs enfants Mohammad et Othman, cinq et sept ans, ont tous été atteints par balle à la tête et deux autres de leurs enfants ont été blessés, ont dit les services de santé palestiniens, selon lesquels la fusillade s'est produite dans le village de Tammun.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que ses soldats étaient engagés dans une opération dans le village de Tammun afin d'arrêter des Palestiniens recherchés pour leur implication dans des activités "terroristes" contre les forces de sécurité.

"Au cours de l'opération, un véhicule a accéléré en direction des forces, qui ont perçu une menace immédiate contre leur sécurité et ont riposté par des tirs. En conséquence, quatre Palestiniens qui se trouvaient dans le véhicule ont été tués", a dit l'armée israélienne.

Une enquête est en cours sur les circonstances de cet incident, a-t-elle ajouté.

Interrogé par Reuters à l'hôpital, Khaled, 12 ans, l'un des deux garçons ayant survécu à la fusillade, a dit avoir entendu sa mère pleurer et son père prier avant que le silence ne s'abatte dans le véhicule criblé de balles.

"On nous a tiré dessus directement, on ne savait pas d'où cela venait. Tout le monde dans la voiture a été fait martyr, sauf mon frère Mustafa et moi", a-t-il dit.

Le garçon a aussi affirmé que les soldats l'ayant extrait du véhicule l'ont ensuite battu et ont crié: "Nous avons tué des chiens".

TROIS MORTS DANS LA BANDE DE GAZA

Le ministère palestinien de la Santé a aussi fait état de la mort d'un autre Palestinien tué dans une attaque de colons israéliens au cours de la nuit.

Des organisations de défense des droits humains et des secouristes accusent les colons israéliens en Cisjordanie de profiter des restrictions de déplacement imposées en raison de la guerre avec l'Iran pour attaquer des Palestiniens, alors que les barrages militaires empêchent les ambulances de se rendre rapidement auprès des victimes.

Au moins cinq Palestiniens ont été tués par des colons en Cisjordanie depuis le début des bombardements israélo-américains contre l'Iran le 28 février, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans la bande de Gaza, les autorités sanitaires ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne avait fait trois morts dimanche, un homme, sa femme enceinte et leur fils, dans la partie ouest de Nousseïrat dans le centre de l'enclave.

Ces décès portent à au moins 26 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran, selon les services médicaux palestiniens.

Les autorités israéliennes n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces affirmations.

Un cessez-le-feu est officiellement en vigueur depuis octobre dans la bande de Gaza après deux ans de guerre déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023.

(Ali Sawafta, Emily Rose et Nidal al-Mughrabi; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)