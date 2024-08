"Un cataclysme économique" : les constructeurs de maisons individuelles frappés de plein fouet par la crise

Le marché est en train de s'éteindre", selon la Fédération du bâtiment, qui souligne que près de "10.000 emplois sont détruits tous les mois".

( AFP / DAMIEN MEYER )

Multiplication des faillites, effondrement du marché, clients abandonnés... le secteur de la construction de maisons individuelles est frappé par une violente crise provoquée notamment la hausse des coûts de construction et la perte de pouvoir d'achat des acquéreurs. Mais les acteurs du secteur pointent également les choix politiques en matière de normes.

En témoigne la chute des permis de construire des maisons individuelles, qui ont atteint leur niveau le plus bas en France depuis 2000, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Entre juillet 2023 et juin 2024, 124.600 permis pour des logements individuels (maisons et lotissements) ont été délivrés en 12 mois, soit 18,1% de moins sur un an.

Pour Sylvain Massoneau, vice-président de la Fédération française du bâtiment (FFB), ce "cataclysme économique" que subit le secteur résulte directement de "choix politiques". Il fustige particulièrement un "calendrier dramatique" dans la mise en application de deux mesures "très impactantes": la loi Elan de 2018 et la réglementation environnementale (RE 2020) sur les performances énergétiques des bâtiments.

Choix politiques "irresponsables"

Avec le Covid et la guerre en Ukraine, "deux événements majeurs qui ont marqué au fer rouge nos professions", il était "irresponsable de nous lancer dans ces enjeux-là".

"Un moratoire d'un ou deux ans aurait permis au secteur d'activité de reprendre un peu d'oxygène avant de se lancer dans cette ambition forte d'amélioration de l'impact environnemental", explique Sylvain Massoneau. Selon lui, le marché a été "divisé par trois en trois ans" . "On construisait à peu près 150.000 maisons par an en France, là, on est tombé à moins de 50.000", souligne-t-il.

En 2022, le groupe Géoxia, constructeur des célèbres maisons Phénix, a été placé en liquidation judiciaire tandis que le numéro un français de la construction de maisons individuelles, Hexaom, a enregistré une baisse de ses ventes au premier semestre.

"Le marché est en train de s'éteindre", prévient Sylvain Massonneau qui affirme que près de "10.000 emplois sont détruits tous les mois" dans le secteur.

L'État continue "sa stratégie destruction

La remontée des taux d'intérêt et la suppression en avril dernier du prêt à taux zéro a également entamé la capacité des ménages à investir dans l'immobilier.

La FFB regrette le "manque de dialogue" avec l'État et les ministères. "L'écosystème du logement en France va droit dans le mur" mais l'État continue "sa stratégie destruction (...) les faillites se multiplient ", s'inquiète la FFB.

"En France aujourd'hui, on construit beaucoup moins de logements qu'il y a de besoin" , prévient Damien Hereng, président de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles. On se dirige vers une période noire si les pouvoirs publics ne prennent pas le problème à bras le corps".

Selon le ministère du logement, il faudrait construire 370.000 logements par an, "mais cette année on table plutôt sur 220/230.000 logements", précise Damien Hereng.

"L'envie des Français d'acquérir un logement est aussi forte qu'avant. Le vrai sujet, c'est l'accès au crédit", affirme Damien Hereng.