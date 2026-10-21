Un candidat démocrate au Congrès US arrêté en Cisjordanie par l'armée israélienne

Brad Lander, candidat du Parti démocrate américain au Congrès , a été arrêté par l'armée israélienne en Cisjordanie, en même temps que des dizaines de militants cueillant des olives aux côtés d'agriculteurs palestiniens, selon des organisations de défense des droits de l'homme.

L'organisation israélienne "Rabbins pour les droits humains" a précisé qu'environ 80 bénévoles, dont Brad Lander, ont été arrêtés par l'armée et la police israéliennes sur des terres agricoles situées près de Bethléem, où ils étaient aux côtés d'agriculteurs palestiniens depuis environ deux heures.

Les forces israéliennes ont informé les personnes qu'elles se trouvaient dans une zone militaire interdite avant de les arrêter et de les conduire au poste de police, précisé l'organisation dans un communiqué.

Les olives constituent le pilier de l'agriculture palestinienne, un secteur qui représente environ 8% du PIB et plus de 60.000 emplois, selon le ministère de l'Agriculture de l'Autorité palestinienne.

La violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée a connu une forte recrudescence ces derniers mois, avec au moins 170 attaques recensées depuis le 27 septembre, date correspondant approximativement au début de la récolte annuelle des olives, selon Yesh Din, une organisation israélienne de surveillance des colonies.

A la fin de la semaine dernière, des dizaines de colons israéliens vêtus de noir et le visage masqué ont incendié des oliviers et lancé des pierres sur des Palestiniens dans le village d'Abou Falah, dans le centre de la Cisjordanie, blessant au moins deux personnes, dont une journaliste.

“Nous étions simplement en train de récolter des olives dans une oliveraie près de Nehalim, en Cisjordanie. L'occupation est un crime au regard du droit international. Récolter des olives n4est un crime selon aucune loi que je connaisse", a déclaré Brad Lander, un progressiste proche du maire de New York Zohran Mamdani.

Il a joint à son message posté sur la plate-forme X une photo de lui-même dans un bus, sur laquelle figuraient ce qui semblait être un policier et un soldat masqué.

Brad Lander, qui critique ouvertement la conduite d'Israël dans la bande de Gaza, se présente dans 10e circonscription de l'Etat de New York pour la Chambre des représentants des États-Unis lors des élections de mi-mandat du 3 novembre.

Anton Goodman, directeur par intérim "Rabbins pour les droits humains", a dit à Reuters que Brad Lander avait été relâché, mais que toutes les autres personnes étaient retenues dans un commissariat situé dans une colonie israélienne.

Un porte-parole de l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat lorsqu'il a été contacté par Reuters. La police israélienne et l'ambassade des États-Unis à Jérusalem n'eont pas répondu dans l'immédiat aux questions envoyées par e-mail.

(Alexander Cornwell, Version française Benoit Van Overstraeten)