Un avion militaire américain a atterri à Moscou, le Kremlin dit n'avoir aucune information

Un avion américain de transport militaire a atterri mardi à l'aéroport moscovite de Vnoukovo, montrent les données du service de traçage de vols du trafic aérien Flightradar24.

Selon les données du site, un Boeing Globemaster, immatriculé aux États-Unis sous le numéro 07-7181, en provenance de Riga, en Lettonie, s'est posé à Moscou vers 07h00 GMT.

Reuters n'a pas pu vérifier si l'appareil transportait du fret ou des passagers.

Le Kremlin a déclaré ne disposer d'aucune information concernant cet avion.

L'appareil était arrivé à Riga le 23 août en provenance de la base aérienne américaine de Camp Springs, près de Washington DC, selon les données de Flightradar24.

Le dernier vol direct d'un avion immatriculé aux États-Unis vers la Russie depuis l'Europe a eu lieu en janvier, lorsque les émissaires américains Steven Witkoff et Jared Kushner se sont rendus à Moscou pour des pourparlers avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine.

Le Kremlin a déclaré la semaine dernière ne disposer d'aucune information pour le moment concernant une nouvelle visite à Moscou des envoyés américains.

Les pourparlers entre les États-Unis et la Russie au sujet de la guerre en Ukraine sont au point mort en raison de la guerre en Iran.

(Gleb Stolyarov et Dmitry Antonov ; rédigé par Lucy Papachristou ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)